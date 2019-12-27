Американец Джексон на 11 кг перевесил россиянина Емельяненко перед боем в Японии

Американский профессиональный боец смешанного стиля Куинтон Джексон перевесил россиянина Федора Емельяненко в преддверии поединка. Как отмечает ТАСС, разница в весе составила 11 кг.