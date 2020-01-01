Еще один целиком русский пьедестал на ЧЕ: Косторная превзошла Щербакову, бронза – у Трусовой

На чемпионате Европы свою произвольную программу показали женщины. Чемпионкой континента стала 16-летняя Алена Косторная. Золотую медаль ей принесла сумма баллов 240.81 результат.