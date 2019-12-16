Команда Тутберидзе жестко поставила на место Тарасову и Плющенко. Им досталось за критику Загитовой и Этери Георгиевны

Рано или поздно это должно было произойти. Этери Тутберидзе – не медийный человек от слова совсем. Ее интервью можно на пальцах одной руки пересчитать.