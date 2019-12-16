Ян - о поединке против Фэйбера: Я знал, что иду за победой

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян поделился эмоциями после победы над американцем Юрайя Фэйбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе. «Я не сомневался, что иду за победой, - сказал Ян ТАСС.