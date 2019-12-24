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Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Алексей Миранчук может покинуть «Локомотив» ради перехода в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может покинуть свою команду и стать игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на TuttoMercatoWeb.После проигрыша за титул WBC Silver Денис Лебедев не видит смысла продолжать карьеруРоссийский боксер Денис Лебедев 21 декабря проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат АнглииТоттенхэм0 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат ИспанииЛеганес2 : 0ЭспаньолЗавершёнЧемпионат ИспанииОсасуна3 : 4Реал СосьедадЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф2 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн2 : 1АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииАталанта5 : 0МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛечче2 : 3БолоньяЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЗагитова поупражнялась в парном катании на репетиции шоуОлимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова исполнила поддержку в паре с чешским фигуристом Ондржеем Готареком на репетиции шоу "Спящая красавица". Ранее Загитова объявила о приостановке карьеры.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Реал Мадрид – Атлетик Б 0:0Чемпионат Испании 18 тур Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рамос, Милитао (Начо, 57), Карвахаль, Модрич, Вальверде, Кроос, Жуниор (Йович, 72), Бензема, Родриго (Бэйл, 62)реклама