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У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лаборатории

У Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.

Сергей Белозеров – о формировании состава сборной на январские этапы КМ: «Критерии позволяют нам взять ту же команду, что и в декабре»

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров рассказал, как будет формироваться состав основной команды на январских этапах Кубка мира.
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