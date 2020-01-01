Алиреза Джаханбахш: «Пытался пробить как можно сильнее, и удар через себя был единственным вариантом»

Нападающий «Брайтона» Алиреза Джаханбахш поделился впечатлениями от красивого гола, забитого в ворота «Челси» в 21-м туре чемпионата Англии (1:1). Форвард вышел на замену, а на 84-й минуте сравнял счет, забив ударом через себя.