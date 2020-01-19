Объявлен стартовый состав «Барселоны» на дебютный матч Сетьена

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 20-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой». Предстоящий на «Камп Ноу» матч будет дебютным для Кике Сетьен на посту главного тренера «Барселоны».