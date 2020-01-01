НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФорвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»Зеппельт обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики в покрывательстве допингаТренин подрался с Харой в матче НХЛЭкс-чемпион UFC — о Нурмагомедове: Его невозможно победитьШарапова проиграла Брэди в первом круге турнира в БрисбенеФорвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Владимир Ильин стал игроком грозненской команды «Ахмат». Об этом 7 января сообщает пресс-служба «Урала».рекламаБукмекеры оценили шансы Овечкина достигнуть отметки в 700 голов в NHL в сезоне 2019/20Этой ночью «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Оттаву Сенаторз» с разгромным счетом 6:1. Две шайбы на свой счет записал капитан «столичных» Александр Овечкин.«Шальке» предложил 15 миллионов за нападающего «Ростова»"Шальке" собирается приобрести нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 15 миллионов евро.Источник: Черышев попал в сферу интересов китайского клубаРоссийский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV. Название команды Суарес не уточнил.Бернарду Силва: «К перерыву „Сити“ мог вести с разницей в 4-5 мячей»Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.«Тамбов» расторг контракт с Мохаммедом УсманомФутбольный клуб «Тамбов» объявил о разрыве контракта с полузащитником команды Мохаммедом Усманом. Сообщается, что соглашение было расторгнуто по обоюдому согласию сторон.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Испании1/64 ФиналаМерида— : —Ла НусияНачало в 14:30Кубок английской лигиПолуфиналЛестер— : —Астон ВиллаНачало в 15:00Суперкубок ИспанииПолуфиналВаленсия— : —РеалНачало в 14:00Весь футболрекламаХоккеист из Твери Илья Ковальчук приобрел недвижимость в США за 11 миллионов долларовКак сообщает championat.com., хоккеист Илья Ковальчук купил недвижимость в Беверли-Хиллз. И потратил на это 11 миллионов долларов. Согласно информации от издания, дом насчитывает 600 квадратных метров.НХЛ. 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