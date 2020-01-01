Хоккеист из Твери Илья Ковальчук приобрел недвижимость в США за 11 миллионов долларов

Как сообщает championat.com., хоккеист Илья Ковальчук купил недвижимость в Беверли-Хиллз. И потратил на это 11 миллионов долларов. Согласно информации от издания, дом насчитывает 600 квадратных метров.