Биатлон. Кубок мира. Мужская эстафета. Трансляция

Онлайн-видеотрансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону, которая состоится сегодня, 7 декабря, в шведской Эстерсунде, будет доступна на этой странице сайта «Матч ТВ».