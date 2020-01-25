НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» впервые проиграла при Сетьене🥈 Женская сборная России по водному поло завоевала серебро чемпионата Европы, в финале уступив Испании один мячУэйн Гретцки: Овечкин живет рядом с воротами и очень любит забиватьЧемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Страсбуру», «Марсель» и «Анжер» голов не забилиРоссия и Украина в 2026 году могут вместе провести чемпионат Европы по гандболу«Барселона» впервые проиграла при СетьенеСегодня «Валенсия» обыграла «Барселону» со счетом 2:0 в рамках 21-го тура Ла Лиги. Для нового тренера каталонцев Кике Сетьена это первое поражение.рекламаРоссийский нападающий Николай Комличенко перешел в «Динамо»Игрок чешского клуба «Млада-Болеслав», россиянин Николай Комличенко будет выступать за московский футбольный клуб «Динамо».Горшков: Синицина и Кацалапов катались просто наотмашьПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление российских танцевальных дуэтов на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбургу» на тренировочных сборах в КатареСине-бело-голубые уступили команде соперников в ходе дружеской встречи, сообщили в петербургском футбольном клубе.Французы взяли второе золото за день, выиграв еще и смешанную эстафетуВ тройке еще сборные Норвегии и Германии.Барселона капитулировала на Месталье, проиграв Валенсии: голы, видеообзор матчаКаталонская «Барселона» потерпела 4-е поражение в текущем розыгрыше Ла-Лиги. В рамках 21-го тура чемпионата Испании-2019/20 Месси и компания уступили на выезде «Валенсии».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииСевилья2 : 0ГранадаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия2 : 0БарселонаЗавершёнЕще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0АугсбургЗавершёнЧемпионат ГерманииВольфсбург1 : 2ГертаЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииТорино0 : 7АталантаИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииМарсель0 : 0АнжеЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаРамазанов выиграл мемориал Ивана Ярыгина в КрасноярскеРоссиянин Магомед Рамазанов стал победителем турнира памяти двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина, проходящего в Красноярске.Василевский о своем сейве на Матче звезд НХЛ: он не из тех, которые можно натренироватьРоссийский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский прокомментировал свой красивый сейв в Матче звезд НХЛ. «Это на инстинктах получается. Само у меня выскакивает иногда.реклама