Панарин проводит космический сезон в НХЛ. Побил рекорд Гретцки, до Ягра — всего четыре очка

Статистические итоги игрового дня за океаном. Артемий Панарин в домашнем матче против «Нью-Джерси» (6:3) в пятый раз за две недели набрал более двух очков, отличившись голом и двумя передачами.