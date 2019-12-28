«Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед». 29.12.2019. Прогноз и ставки на матч

«Манчестер Сити» потерпел крах в прошлом туре и усложнил борьбу за чемпионство до невозможного. На очереди крепкий коллектив Криса Уайлдера из соседского Шеффилда, графства Йоркшир.