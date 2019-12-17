АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Уотфорда», «Ман Сити» едет в гости к «Арсеналу»

«Ливерпуль» — «Уотфорд» «Ливерпуль» забил два безответных мяча в ворота «Уотфорда», добыв победу в 17 туре АПЛ. Мохаммед Салах отметился двумя голами. Первый он забил на 38 минуте.