РФС отстранил Гинера от футбола на три месяца за высказывания в адрес Егорова

Российский футбольный союз (РФС) на три месяца отстранил президента московского клуба ЦСКА Евгения Гинера от любой деятельности, связанной с футболом, за его высказывания в адрес руководителя Департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.