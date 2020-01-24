Леонид Гурьев: «Пристрелка у Мироновой была идеальной, никаких проблем. А здесь такая стрельба…»

Тренер женской сборной России по стрельбе Леонид Гурьев подвел итоги индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. «Пристрелка у Мироновой была идеальной, никаких проблем.