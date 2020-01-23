«Зенит» избавился от Кокорина без его ведома - форвард бунтует, игрока поддерживает тренер

"Зенит" накануне объявил об аренде форварда Александра Кокорина в "Сочи". Сам футболист и тренерский штаб питерцев об этом уведомлены не были.