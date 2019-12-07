«МЮ» открыл счёт в матче с «МС» после удара Рашфорда. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий гостей Маркус Рашфорд, он точно пробил в угол с пенальти.