«Спартак» взял на сборы 5 голкиперов и Баду
Пресс-служба "Спартака" сообщила, что "красно-белые" отправились на сбор в ОАЭ.Сборы будут проходить в Абу-Даби с 13 по 24 января, всего отправилось 26 футболистов.Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренцо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;Нападающий: Эсекель Понсе.Форвард Джордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится позднее.