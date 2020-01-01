Макгрегор: «Хотелось бы закончить год боем с Хабибом в Москве. Русские меня очень впечатлили»

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор вновь заявил о желании провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, что россиянин победил ирландца осенью 2018 года.