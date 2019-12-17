Ян и Фэйбер показали одинаковый вес на взвешивании перед турниром UFC 245

В ночь на 15 декабря (мск) в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 245. В рамках эвента пройдут сразу три титульных боя, главным из которых станет поединок полусредневесов Камару Усмана и Колби Ковингтона.