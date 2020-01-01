НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Рекомендуем

Гончаренко: у Чалова есть хорошая связка со Шкуриным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что у форварда команды Фёдора Чалова образовалась связка с новичком Ильёй Шкуриным во время первого зимнего сбора, который команда проводила в Кампоаморе (Испания).
реклама

Леброн Джеймс обошел Кобе Брайанта в списке лучших снайперов НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по очкам за карьеру в истории НБА, обойдя в гонке бомбардиров Кобе Брайанта, всю карьеру выступавшего за цвета команды из Лос-Анджелеса.

«Ливерпуль» упустил победу в матче 1/16 Кубка Англии, сыграв вничью со «Шрусбери Таун»

В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Шрусбери Таун» на своём поле сыграл вничью с «Ливерпулем». Встреча, проходившая на стадионе «Монтгомери Вотерс Мидоу» в Шрусбери, завершилась вничью — 2:2.

«Динамо» объявило о трансфере Комличенко, футболист объяснил свой выбор

Николай Комличенко перешел в «Динамо». Как сообщает официальный сайт бело-голубых, с экс игроком «Млады Болеслав» заключен контракт на 4,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Вальядолид
0 : 0
Реал
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Атлетико
0 : 0
Леганес
Завершён
Чемпионат Испании
Сельта
0 : 0
Эйбар
Завершён
Еще 2
Чемпионат Германии
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
Завершён
Чемпионат Германии
Байер
3 : 0
Фортуна Дюссельдорф
Завершён
Чемпионат Италии
Наполи
0 : 0
Ювентус
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Италии
Интер
1 : 1
Кальяри
Завершён
Еще 4
Чемпионат Франции
Лилль
0 : 0
Пари Сен-Жермен
Идёт 1-й тайм
Еще 2
Весь футбол
реклама

реклама