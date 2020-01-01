Гончаренко: у Чалова есть хорошая связка со Шкуриным

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что у форварда команды Фёдора Чалова образовалась связка с новичком Ильёй Шкуриным во время первого зимнего сбора, который команда проводила в Кампоаморе (Испания).