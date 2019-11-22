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Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Президиум федерации по этому вопросу соберется в ближайшее время Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, а также ряд других руководящих чиновников организации временно отстранены от исполнения своих обязанностей из-за предоставления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Хабиб Нурмагомедов рассказал, где и когда проведёт следующий бой: Точно не в Лас-Вегасе!

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile в главном событии шоу UFC 229 чемпион промоушена в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил бывшего обладателя этого титула ирландца Конора Макгрегора (21-4) - заставил капитулировать в 4-м раунде после сабмишна.После этого россиянин сиганул через клетку и спровоцировал драку в зале - полез с кулаками на представителей команды ирландца.Секьюрити относительно быстро и относительно успешно замяли инцидент, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) этим не удовлетворилась - Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов США.Россиянин решением недоволен, требует публичных извинений.

НХЛ. Записи матчей

Аризона — Эдмонтон. 25.11.2019
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Детройт — Каролина. 25.11.2019
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Флорида — Баффало. 25.11.2019
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Сан-Хосе — Нью-Йорк Айлендерс. 24.11.2019
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Вегас — Эдмонтон. 24.11.2019
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Сент-Луис — Нэшвилл. 24.11.2019
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Даллас — Чикаго. 24.11.2019
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Виннипег — Коламбус. 24.11.2019
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Тампа-Бэй — Анахайм. 24.11.2019
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Нью-Джерси — Детройт. 24.11.2019
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Монреаль — Нью-Йорк Рейнджерс. 24.11.2019
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Колорадо — Торонто. 24.11.2019
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Каролина — Флорида. 24.11.2019
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Бостон — Миннесота. 24.11.2019
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Лос-Анджелес — Аризона. 24.11.2019
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Филадельфия — Калгари. 23.11.2019
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Вашингтон — Ванкувер. 23.11.2019
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Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс. 23.11.2019
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Питтсбург — Нью-Джерси. 23.11.2019
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Вегас - Сан-Хосе
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Аризона — Торонто. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Даллас — Виннипег. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Чикаго — Тампа-Бэй. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Калгари. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Миннесота — Колорадо. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Ванкувер. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Флорида — Анахайм
Яндекс.Эфир
Бостон — Баффало. 22.11.2019
Яндекс.Эфир
Каролина — Филадельфия. 22.11.2019
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Коламбус — Детройт. 22.11.2019
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02:47:57
Нью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон
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02:53:22
Монреаль – Оттава
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02:41:23
Сан-Хосе – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:39:32
Вегас – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:24
Калгари – Колорадо
Яндекс.Эфир
02:43:26
Даллас – Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:39:13
Чикаго – Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:24
Нэшвилл – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:46:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:41:43
Детройт – Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:10
Нью-Джерси – Бостон
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02:49:54
Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:37:54
Баффало – Миннесота
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02:36:15
Флорида – Филадельфия
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02:34:42
Коламбус – Монреаль
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02:30:20
Аризона – Лос-Анджелес
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02:50:45
Вашингтон – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:38:20
Чикаго – Баффало
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02:53:00
Вегас – Калгари
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