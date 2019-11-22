Руководство ВФЛА временно отстранено из-за дела Данила Лысенко

Хабиб Нурмагомедов рассказал, где и когда проведёт следующий бой: Точно не в Лас-Вегасе!

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile в главном событии шоу UFC 229 чемпион промоушена в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил бывшего обладателя этого титула ирландца Конора Макгрегора (21-4) - заставил капитулировать в 4-м раунде после сабмишна.После этого россиянин сиганул через клетку и спровоцировал драку в зале - полез с кулаками на представителей команды ирландца.Секьюрити относительно быстро и относительно успешно замяли инцидент, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) этим не удовлетворилась - Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов США.Россиянин решением недоволен, требует публичных извинений.