МЧМ-2020. Полуфинальный матч Швеция — Россия начнется 4 января в 17:00 по московскому времени

Стало известно время начала матча поединка 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России. Турнир проходит в Чехии. Матч пройдет 4 января в Остраве.