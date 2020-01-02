НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

МЧМ-2020. Полуфинальный матч Швеция — Россия начнется 4 января в 17:00 по московскому времени

Стало известно время начала матча поединка 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и России. Турнир проходит в Чехии. Матч пройдет 4 января в Остраве.

Гол Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» одержать пятую победу подряд в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Монреале и завершилась в пользу гостей — 2:1.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Вальядолид
 : 
Леганес
Начало в 13:00
Чемпионат Испании
Севилья
 : 
Атлетик Бильбао
Начало в 15:00
Кубок Франции
1/32 Финала
Бордо
 : 
Ле-Ман
Начало в 14:55
Весь футбол
реклама