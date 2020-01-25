НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

В Германии возмущены успехом российских фигуристок на ЧЕ

Сергей Бобылев / ТАСС Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал на чемпионате Европы в женском одиночном катании.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Турции
Сивасспор
 : 
Ризеспор
Начало в 12:00
Чемпионат Турции
Eни Малатьяспор
 : 
Трабзонспор
Матч перенесен
Кубок Англии
1/16 Финала
Борнмут
 : 
Арсенал
Начало в 15:00
Чемпионат Португалии
Витория (Гимарайнш)
 : 
Риу Аве
Начало в 13:45
Чемпионат Португалии
Спортинг
 : 
Маритиму
Начало в 16:00
Чемпионат Турции. Первая лига
Карагюмрюк
 : 
Алтынорду
Начало в 11:00
Весь футбол
реклама

Гершкович: РФС следит, чтобы нормы регламента соблюдались

Российский футбольный союз (РФС) следит за тем, чтобы все нормы регламента соблюдались, сказал РИА Новости член исполкома РФС Михаил Гершкович, комментируя решение избирательного комитета РФС обязать Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы главы организации.