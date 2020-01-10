«Ливерпуль» — убийцы: смяли «Тоттенхэм» и обновили рекорд топ-5 лиг Европы (20 побед в 21 матче)

«Ливерпуль» уверенно идет к 19-му в истории и первому за 30 лет чемпионству. После 20 туров у команды Юргена Клоппа всего одна осечка — в гостях с «Манчестер Юнайтед».