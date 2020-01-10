Россиянин Андрей Рублёв стал чемпионом турнира в Дохе

В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года! Андрей Рублёв завоевал свой третий титул в карьере и второй за несколько месяцев.