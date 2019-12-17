Крамер – о психологическом состоянии Устюгова: «Сейчас это не тот же Сергей, что несколько дней назад. Тяжело это видеть»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал об атмосфере в команде после решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию на четыре года от Олимпийских игр и чемпионатов мира, которое было принято 9 декабря.