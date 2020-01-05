«Ак Барс» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Трактор». 20-летний Галимов набрал 4 очка

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. После второго периода челябинцы имели преимущество в три шайбы.