Слуцкий об уходе из «Витесса»: «Европейцы не очень нужны там. Голландцы не готовы к изменениям»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о причинах ухода из «Витесса». – Почему вы приняли решение уйти из «Витесса», хотя руководство было не против продолжить сотрудничество?