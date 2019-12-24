Женский спринт в Анси пройдет под дождем

Зрители женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси смотрят на старт гонки под зонтами. Ливень не прекращается, снег сходит пластями. В Анси плюс 11 градусов.