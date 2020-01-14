«Барселона» впервые возглавила рейтинг клубов по доходам

Финансовое агентство Deloitte опубликовало отчет о доходах футбольных клубов в сезоне-2018/19.Возглавила рейтинг "Барселона", заработавшая 840,8 млн евро, что позволило ей с весомым отрывом обогнать главного конкурента – "Реал" (757,3 млн).Третье место занял "Манчестер Юнайтед", заработавший 711,5 млн.Также отмечается, что у 20 богатейших клубов мира доходы выросли на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом – до 9,3 млрд евро.Самым богатым клубом Лондона впервые с сезона-1996/97 стал "Тоттенхэм".