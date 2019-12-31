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Чемпионат Англии
Бернли
 : 
Астон Вилла
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
 : 
Челси
Начало в 07:30
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
 : 
Лестер
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Уотфорд
 : 
Вулверхэмптон
Начало в 10:00
Еще 5
Чемпионшип Англии
Миллуолл
 : 
Лутон Таун
Начало в 07:45
Чемпионшип Англии
Хаддерсфилд Таун
 : 
Сток Сити
Начало в 10:00
Еще 8
Первая лига Англии
Уимблдон
 : 
Саутенд Юнайтед
Начало в 09:00
Первая лига Англии
Аккрингтон Стэнли
 : 
Рочдейл
Начало в 09:00
Еще 9
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