НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФИФА может изменить правила определения офсайдаОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессииКрэйг Риди: «С 2014 года работа WADA была сложной и плодотворной. Мы столкнулись с вопиющими угрозами чистому спорту»Сборная Казахстана потерпела третье поражение на МЧМ-2020, пропустив семь шайб от финновГлава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организацииФИФА может изменить правила определения офсайдаМеждународная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.рекламаМолодежная хоккейная сборная Канады одержала победу над Германией на МЧМКанадская молодежная сборная одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии. Канадцы победили со счетом 4:1. Встреча прошла в Оттаве.Емельяненко отправил Джексона в нокаут на турнире BellatorРоссийский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона. Об этом стало известно по итогам турнира Bellator, прошедшего в Японии.Ульяна Кайшева прошла отбор на январские этапы Кубка IBUРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева отобралась на январские этапы Кубка IBU по результатам выступления на «Ижевской винтовке».Россиянин Евгений Малкин стал звездой матча НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз»Российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал первой звездой матча с ХК «Оттава Сенаторз».Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству ВФЛА с открытым письмомРоссийские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики с открытым письмом в Instagram.ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииУимблдон— : —Саутенд ЮнайтедНачало в 09:00Первая лига АнглииАккрингтон Стэнли— : —РочдейлНачало в 09:00Еще 9Весь футболреклама