Молодежной сборной России по хоккею нужна победа для выхода в четвертьфинал ЧМ

РИАМО – 31 дек. В группе В чемпионата мира по хоккею, где играет российская молодежная сборная, нет определенного фаворита, все команды имеют по одному проигрышу, для выхода в четвертьфинал сборной страны нужно победить, пишет газета «Известия».