НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФИФА может изменить правила определения офсайдаНикита Ртищев: «В матче с Германией самое главное сыграть дисциплинированно и избегать ненужных удалений»Игорь Ларионов — о скандале с капитаном канадцев: «Это урок для всех»Долгополов оценил слова главы WADA о российском спортеДжексон: «У нас с Фёдором не было договорного боя»ФИФА может изменить правила определения офсайдаМеждународная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.рекламаГениальное выступление Устюгова – красивая победа в гонке с раздельным стартомРоссия забрала весь подиум.Стал известен состав сборной России на матч МЧМ с ГерманиейТренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с составом на заключительный матч группового этапа молодежного чемпионата мира против Германии.Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в ЯпонииБой российской легенды смешанных единоборств и американца прошел в рамках турнира Bellator.Сборная Канады стала первым финалистом Кубка ШпенглераСборная Канады разгромила финский ТПС в полуфинальном матче Кубка Шпенглера. Встреча завершилась со счетом 6:0. Дублем у канадцев отметился нападающий Кевин Кларк.Малкин стал лучшим игроком матчаЕвгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» россиянина переиграл канадский клуб «Оттава Сенаторс» 5:2, сообщает телеканал «МИР 24».ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаЛасицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛАТАСС, 29 декабря. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Мага Исмаилов возразил Федору ЕмельяненкоПопулярный российский боец Магомед Исмаилов не согласен с оценкой, которую матчу по боксу между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым дал Федор Емельяненко, назвавший данный поединок антиспортом.рекламаВидео шикарного гола форварда молодежной сборной Казахстана в ворота ФинляндииПредставляем Вашему вниманию видео шикарного гола нападающего молодежной сборной Казахстана Андрея Буяльского в ворота Финляндии на МЧМ-2020.Глава UFC: Сумасшедшие гонорары Макгрегора и Нурмагомедова контракт не запрещает разглашатьПрезидент UFC Дана Уайт назвал «сумасшедшими» гонорары таких звезд компании как Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Размер гонорара могут раскрыть сами бойцы, заявил Уайт в интервью ESPN. «