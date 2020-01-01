Александр Шлеменко высказался о поединке Емельяненко и Исмаилова

Популярный российский боец Александр Шлеменко высказал свое мнение о предстоящем поединке между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.