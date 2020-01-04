Нейрохирург оценил состояние Шумахера: Это человек, который очень отличается от того, что мы помним

3-го января 2020 года легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. Шесть лет его никто не видел после трагедии на горнолыжном курорте.