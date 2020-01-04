НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемПогба решился на операцию из-за опасений пропустить ЕвроВ сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМПобеда России огорчила коллегу Александра ОвечкинаХоккеист молодёжной сборной Швеции одним словом охарактеризовал поражение от РоссииМаркус Крамер: «Устюгову была нужна максимально лучшая позиция, и Ретивых хорошо поработал на него в том числе и в полуфинале»Погба решился на операцию из-за опасений пропустить ЕвроПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба надеется сыграть на чемпионате Европы-2020 за сборную Франции. В четверг 26-летний хавбек перенес операцию.рекламаКанада разгромила Финляндию и попробует отомстить России в финале МЧМ по хоккеюВ рамках проходящего в Чехии молодежного чемпионата российские и канадские хоккеисты встретятся во второй раз.Последний шанс: Илья Ковальчук продолжит карьеру в самом титулованном клубе НХЛ36-летний тверской нападающий заключил контракт с «Монреалем Канадиенс». По информации официального сайта клуба, это двухстороннее соглашение рассчитано до окончания текущего сезона.Устюгов, Клебо или Большунов? Кто возьмет «Тур де Ски»Развязка главного лыжного старта сезона уже сегодня «Тур де ски». Мужчины.У «Барселоны» проблемы. Команда Вальверде не смогла обыграть аутсайдераВ последнем матче первого круга «Эспаньол» вырвал у соседей ничью. Чемпионат Испании.В WADA озвучили размер членских взносов России на 2020 годВсемирное допинговое агентство (WADA), взявшее курс на открытое вредительство России, при этом не забывает напоминать Москве об уплате членских взносов.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаТренер сборной Казахстана: «Мы можем победить Германию. Игроки это прекрасно понимают»Главный тренер молодежной сборной Казахстана Сергей Старыгин высказался после победы над командой Германии (4:1, 1-1 в серии) в утешительном раунде МЧМ-2020.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Нейрохирург оценил состояние Шумахера: Это человек, который очень отличается от того, что мы помним3-го января 2020 года легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. Шесть лет его никто не видел после трагедии на горнолыжном курорте.рекламаАли Абдельазиз: Конор не на нашем радаре, Гэтжи — следующий главный претендентИзвестный менеджер ММА Али Абдельазиз заявил, что Хабиб Нурмагомедов не собирается драться с Конором Макгрегором в ближайшем будущем, несмотря на заявления Даны Уайта.