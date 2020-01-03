Менеджер Хабиба: Бой с Макгрегором нас не интересует, Конор может проиграть Серроне

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявлял о том, что заявлял о том, что Конор Макргегор хотел бы заменить либо Тони Фергюсона, либо Хабиба Нурмагомедова в апрельском поединке за титул чемпиона организации в легком весе.