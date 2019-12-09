НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемИсполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре годаПосле прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водойАлина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмыСупер Good! Двойная победа лыжников в эстафетеЭкс-биатлонист Тихонов – о решении ВАДА: получили то, что заслужилиИсполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре годаИсполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.рекламаНа обжалование решения WADA по России есть 21 деньМеждународный олимпийский комитет (МОК) и Международный Паралимпийский комитет (IPC) сможет обжаловать решение всемирного антидопингового агентства (WADA) в течении ближайших трех недель.«Ростов» разгромил «Спартак» в МосквеМосковский «Спартак» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 19-го тура чемпионата России.Егоров отреагировал на слова Гинера о «конченом негодяе»Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера в свой адрес.Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в ТуринеАлена Косторная установила мировой рекорд, побив свой и россиянки Александры Трусовой. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине. Об этом пишут "РИА Новости".Есть вероятность, что Гулиев и Джано покинут «Спартак» зимойСМИ сообщают, что полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой.В ходе зимнего трансферного окна московский клуб займется поиском вариантов для продолжения карьеры футболистов.Ананидзе выступает за красно-белых с 2009 года.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаКолосков: «Уверен, отстранение России от соревнований не коснётся футбола»Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отстранение России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года не коснется футбола.Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом?НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Алексей Мишин предложил России провести альтернативные Олимпийские игрыИзвестный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что в России надо провести соревнования, которые станут альтернативой Олимпийским играм.рекламаПоветкин и Хантер завершили бой вничьюАлександр Поветкин в Саудовской Аравии провел бой с Майклом Хантером за право претендовать на пояс чемпиона мира.