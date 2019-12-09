Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право подать в суд на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое лишило на четыре года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, в связи с чем российские спортсмены могут иметь сложности с принятием участия в ряде международных соревнований.