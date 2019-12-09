НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемДмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьерыЮлия Ефимова: «Не предполагала, что санкции ВАДА будут настолько жесткими»Баскетбольный «Арсенал» исключили из числа участников чемпионата России«Спартак» сделал заявление после заседания совета директоров клубаРоссию на 4 года лишили права проводить чемпионаты мираДмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьерыБывший нападающий футбольного клуба «Локомотив» и российской сборной по футболу Дмитрий Сычев написал у себя в Instagram, что завершает карьеру игрока.реклама«Зенит» проиграл «Бенфике» со счетом 3:0 и не смог выйти в плей-офф еврокубковых турнировВстреча команд, прошедшая в Лиссабоне, завершилась поражением сине-бело-голубых.«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера. Отметим, что отставка произошла после победы «Наполи» над «Генком» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.Андрей Аршавин: «При системе „осень-весна“ результаты в еврокубках стали хуже. Вторая лига умерла»Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.Россия вправе подать в суд на решение WADA о судьбе российских спортсменов, заявил ПутинПрезидент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет полное право подать в суд на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое лишило на четыре года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, в связи с чем российские спортсмены могут иметь сложности с принятием участия в ряде международных соревнований.«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во втором тайме Наби Кейта вывел свою команду вперед после навеса Садио Мане. Затем Мохамед Салах забил второй гол.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЛига чемпионовГрупповой этапНаполи4 : 0ГенкЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапРед Булл Зальцбург0 : 2ЛиверпульЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапИнтер1 : 2БарселонаЗавершёнЛига чемпионовГрупповой этапБоруссия (Дортмунд)2 : 1Славия (Прага)ЗавершёнЕще 4Кубок Англии1/64 ФиналаКарлайл Юнайтед1 : 0Форест Грин РоверсЗавершёнКубок Англии1/64 ФиналаКру Александра3 : 1ИстлейЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииБристоль Сити1 : 2МиллуоллЗавершёнЧемпионшип АнглииПрестон2 : 1ФулхэмЗавершёнЕще 4Весь футболреклама«Интер» проиграл «Барселоне» и вылетел в Лигу Европы, «Боруссия» Д пробилась в плей-офф ЛЧТак, поединок между миланским Интером и Барселоной завершился победой каталонцев со счетом 2:1. В составе сине-гранатовых по голу забили Карлос Перес и Ансу Фати. У итальянцев отличился Ромелу Лукаку.НХЛ. Записи матчейЛос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир Аризона — Калгари Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир НХЛ. «Даллас» уволил главного тренера Монтгомери из-за непрофессионального поведенияГлавный тренер «Далласа» Джим Монтгомери уволен со своего поста. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Баунесс, который работает в клубе с 2018 года.рекламаЗагитова пропускает показательные выступления в Турине из-за травмыРоссийская фигуристка Алина Загитова не примет участия в показательных выступлениях после финала Гран-при.Алексей Власенко: Наши «чистые» спортсмены должны ехать и выигрыватьПрезидент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко высказал свое мнение о санкциях WADA.