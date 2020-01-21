«Нам нужен конструктив, а не вопли». Губерниев знает, как спасать российский биатлон

Дмитрий снова рубит по родному биатлону с плеча. Честно говорит и про «халявщиков», и про «мамок-нянек», и даже про конфликт с Тихоновым.