Корт и тройка: Медведев, Рублев и Хачанов отправились за «Большим шлемом»

Российские теннисисты — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев — подходят к старту первого турнира Большого шлема-2020 в отличной форме и способны успешно выступить в Мельбурне, считают опрошенные «Известиями» эксперты.