Тренер Слуцкий высказался о каминг-аутах в футболе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выразил мнение, что общество пока не готово к каминг-аутам в футболе. «Я думаю, что в настоящий момент к этому не готово ни общество, ни эти люди.