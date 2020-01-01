НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЭкс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»Вайсфельд – о выбросе Канадой шайбы в концовке: на мой взгляд, это две минутыВзносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млнКовальчук подарил часы Rolex Кулаку за 17-й номер в «Монреале»Как Россия обыграла Канаду в финале МЧМ-2011, команда Брагина отыгралась и победила с 0:3Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран. Я ехал по его северной части.рекламаПосле первого периода матча между молодежными сборными России и Канады ничья 0:0В чешской Остраве проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд между сборными России и Канады.Виват, Россия! Большунов победил в лыжной гонке «Тур де Ски»В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась престижная лыжная многодневка «Тур де Ски». Сегодня, 5 января, состоялась решающая гонка — масс-старт в гору Альпе де Чермис.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.2020-й — год «Ливерпуля». Клопп может выиграть всеВозможно, мы следим за становлением великой команды. Эриксен, Жиру, Кавани.Дмитрий Квартальнов: «В концовке нам где-то повезло»Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) отметил, что первые два периода соперник переигрывал казанцев. —ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 1Дерби КаунтиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 3Сент-ЭтьенЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаУткин о финале МЧМ на Первом канале: «Куча драм и ожиданий, а мы слышим только, как сухая гречка фамилий сыплется из двух серостей»Журналист и блогер Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов матча сборных России и Канады в финале молодежного чемпионата мира (3:4). «8 минут из 20 в большинстве.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Тренер Казахстана: мы можем победить Германию, пацаны это прекрасно понимаютГлавный тренер сборной Казахстана Сергей Старыгин подвёл итоги матча с Германией (4:1) на МЧМ-2020.рекламаПавел Колобов: ребята показали хорошую игруМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал поражение хоккейной сборной России в финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ).