НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемДубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»Дацик оказался тяжелее Ле Баннера на 13 кгСергей Устюгов: «Хейтеры, спасибо, что гоните меня. Приятно, что я еще кому-то нужен»Названы условия допуска российских спортсменов к ОлимпиадеВЭБ конвертирует долг ПФК ЦСКА в 75% акций клуба, ищет для него новых инвесторовДубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Удинезе» в 16-м туре серии А. Победу хозяевам принес дубль португальского форварда Криштиану Роналду, а также гол защитника Леонардо Бонуччи.рекламаПлющенко обрушился с критикой на Тутберидзе после заявления ЗагитовойПо мнению спортсмена, тренерский штаб работает только с выдающимися детьми и не пытает воспитать успешных спортсменов с нуля.Украинец Зозуля подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча испанской СегундыФанаты учинили скандал во время матча второго по силе испанского дивизиона между «Райо Вальекано» и «Альбасете».Матч Кубка Первого канала по хоккею Россия - Финляндия 15 декабря 2019: обзор, итоговый счет, голыНеудачное выступление в первых двух матчах Кубка Первого канала - два очка из шести возможных - поставили сборную России в сложное положение.«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 0:3, 15 декабря, обзор матча 17-го тура АПЛОзил распсиховался, а спасать игру вместо него вышел 19-летний юнец. С самого начала встречи на «Эмирейтс» команды задали сумасшедший темп.Видео: российский боец Петр Ян заставил истекать кровью легенду UFCРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу нокаутом над легендой UFC - американцем Юрайем Фейбером. Турнир проходил в Лас-Вегасе.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон1 : 2ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед1 : 1ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал0 : 3Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИспанииВаленсия0 : 0РеалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииХетафе2 : 0ВальядолидЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург2 : 1Боруссия (Менхенгладбах)ЗавершёнЧемпионат ГерманииШальке-041 : 0АйнтрахтЗавершёнЧемпионат ИталииФиорентина0 : 1ИнтерИдёт 2-й таймЕще 5Весь футболреклама