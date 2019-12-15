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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
1 : 2
Тоттенхэм
Завершён
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
Завершён
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Арсенал
0 : 3
Манчестер Сити
Завершён
Чемпионат Испании
Валенсия
0 : 0
Реал
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Испании
Хетафе
2 : 0
Вальядолид
Завершён
Еще 3
Чемпионат Германии
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия (Менхенгладбах)
Завершён
Чемпионат Германии
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
Завершён
Чемпионат Италии
Фиорентина
0 : 1
Интер
Идёт 2-й тайм
Еще 5
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