Гендиректор «Зенита» и Семак провели внеочередную встречу

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГендиректор «Зенита» и Семак провели внеочередную встречуКаток в брезентовом шатре и самая сложная среди мужчин программа Александры Трусовой. Главное о старте чемпионата ЕвропыДональд Серроне получил серьезную травму в поединке с Конором МакГрегоромМакгрегор поднялся на две позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категорииЛасицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛАГендиректор «Зенита» и Семак провели внеочередную встречуВ среду состоялась внеочередная встреча генерального директора петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Медведева с главным тренером команды Сергеем Семаком в связи с ситуацией, сложившейся вокруг нападающего Александра Кокорина, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.рекламаСборная России по хоккею вышла в финал юношеской ОлимпиадыВ полуфинальном матче россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1. Сборная России по хоккею со счетом 10:1 разгромила команду Финляндии и вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр.Журналист Сергей Егоров: «Спартак» получил за Бакаева-младшего 20 млн рублей«Спартак» и «Рубин» после нескольких дней переговоров достигли договоренности о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева. Это произойдет уже в зимнее трансферное окно.Игрок сборной России по футболу продлил контракт с ФК «Ростов»Полузащитник ФК «Ростов» и сборной России Алексей Ионов продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт жёлто-синих. Срок нового контракта не разглашается.Алиев и Даниэлян — второй и третий в короткой программе на чемпионате ЕвропыЧех Михал Бржезина выиграл короткую программу чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Россияне Дмитрий Алиев и Артур Даниэлян заняли второе и третье место соответственно.«Рейнджерс» потеряли Панарина и проиграли в дерби Нью-Йорка. У них явная «хлебозависимость»Артемий пропустил игру из-за травмы верхней части тела. НХЛ.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 0БарселонаПерерывЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаБешикташ2 : 1ББ ЭрзурумспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаМатыцин вместо Колобкова. Кто стал новым министром спорта России?Назначения в правительстве изначально были анонсированы на вечер вторника.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Орсер заявил, что Медведева ещё планирует выступить в текущем сезонеКанадский специалист Брайан Орсер, который является тренером фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о планах своей подопечной на остаток сезона. «Выступит ли Медведева в текущем сезоне?реклама