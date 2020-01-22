Гендиректор «Зенита» и Семак провели внеочередную встречу

Орсер заявил, что Медведева ещё планирует выступить в текущем сезоне

Канадский специалист Брайан Орсер, который является тренером фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о планах своей подопечной на остаток сезона. «Выступит ли Медведева в текущем сезоне?