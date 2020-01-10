Игонин предложил ввести для болельщиков допустимую норму алкоголя

Александрова выиграла турнир в Шэньчжэне и станет первой ракеткой России

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в финальном матче турнира WTA в китайском Шэньчжэне - 6:2, 6:4. Этот титул стал первым в карьере 25-летней Александровой, которая занимала 34-е место в мировом рейтинге, но теперь обойдет располагавшуюся на 29-й строчке Анастасию Павлюченкову и станет первой ракеткой России.