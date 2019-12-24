Кремль подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о награждении министра спорта РФ Павла Колобкова орденом Александра Невского - по его словам, тем самым была отмечена работа министерства по подготовке Чемпионата мира по футболу.