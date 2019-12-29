«Я, как и вы, работаю на дяденьку. Только я продаю свое здоровье». Сергей Устюгов возвращается еще сильнее

Примечание от редакции: вы в блоге Time tо Play. Здесь выходят интервью с героями сборной России по лыжным гонкам. Ниже – монолог Сергея Устюгова, двукратного чемпиона мира, победителя «Тур де Ски».