Украинского футболиста выгнали из команды за посещение Петербурга

Футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области, выступающий во второй по силе украинской лиге, в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским за посещение Петербурга.